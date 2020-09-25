МИД назвал блокировку аккаунтов в социальной сети вмешательством в дела России

МИД России прокомментировал блокировку российских аккаунтов в социальной сети Facebook. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

По ее словам, подобное решение администрации Facebook свидетельствует о попытке вмешаться во внутренние дела России. Захарова отметила, что целью блокировки российских аккаунтов является моделирование информационного пространства.

Представитель министерства также подчеркнула, что в интернете не существует национальных границ, однако западные страны тем не менее пытаются установить их. Она добавила, что блокировку российских информационных ресурсов в сети можно назвать цензурой.

Отмечается, что администрация социальной сети удалила три группы аккаунтов, которые якобы нарушали ее политику относительно иностранного вмешательства. В компании утверждают, что руководство данными страницами осуществлялось из России.

Ранее в Госдуме отреагировали на блокировку российских Twitter-аккаунтов по подозрению в пропаганде. Депутат Антон Горелкин отметил, что подобными действиями администрация социальной сети по сути блокирует новости о России. Горелкина также поразил тот факт, что Twitter может забанить аккаунт за критику блогера Алексея Навального, и он задался вопросом, почему не блокируют страницы в интернете, в которых критикуют бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева или депутата Госдумы Владимира Жириновского.