В Госдуме выступили за запрет Facebook рекламной деятельности в России

Рекламную деятельность Facebook в России следует запретить, так как компания не выполняет законодательство РФ. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Его цитирует РИА Новости в среду, 27 мая.

По мнению депутата, глава компании Марк Цукерберг находит российские законы необязательными к исполнению. Горелкин приводит в пример неоплаченный штраф в размере четырех миллионов рублей за отказ Facebook размещать свои сервера с личными данными россиян в России.

«Нужно использовать мое ноу-хау из законопроекта о значимых ресурсах — запрет на рекламную деятельность Facebook в России. Инструментов, как это сделать, у нас достаточно, и, главное, эти инструменты будут реально эффективны», — сказал он.

Горелкин уточнил, что конкретный механизм рекламного запрета для компании нужно прорабатывать. По его словам, следует изучить опыт европейских стран.

В феврале российский суд оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей каждую за нарушение законодательства РФ в области персональных данных.

Штраф за отказ хранить на территории России персональные данные для юридических лиц составляет от одного до шести миллионов рублей.

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