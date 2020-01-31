На Facebook и Twitter завели дело в России

Роскомнадзор открыл административное дело в отношении соцсетей Facebook и Twitter из-за того, что компании не подтвердили, что стали хранить личные данные россиян на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было заведено по части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России («Нарушение законодательства в области персональных данных»). Компаниям грозит штраф в размере от одного до шести миллионов рублей.

В Роскомнадзоре добавили, что составили протокол о правонарушении в присутствии представителя Twitter. По данным ведомства, представитель Facebook не приехал на подписание документа. Протокол будет направлен в суд.

Максимальный штраф за отказ хранить на территории России персональные данные россиян был повышен в 2019 году — в статью 13.11 КоАП были добавлены части 8 и 9. С инициативой выступили депутаты фракции «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было. Фактически интернет-компании наказывались по другой статье — о непредоставлении информации (статья 19.7 КоАП России). Максимальный штраф для юридических лиц по ней составлял от 3 до 5 тысяч рублей.

Facebook и Twitter в апреле 2019 года были оштрафованы именно по этой статье. Им предписали выплатить по 3 тысячи рублей. Решение в отношении Twitter было принято 5 апреля, а в отношении Facebook — 12 апреля.

Согласно российскому законодательству, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

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