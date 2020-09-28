Германия отказалась считать встречу Меркель с Навальным тайной

Кабинет министров Германии подтверждает, что канцлер Ангела Меркель встретилась с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил факт встречи. При этом он отказался считать ее тайной, так как кабинет министров в принципе не сообщает о частных встречах Меркель. Зайберт также отметил, что беседа носила «доверительный характер».

Ранее немецкая газета Der Spiegel сообщила о посещении Меркель Навального в больнице. В публикации говорилось, что так канцлер проявила свою солидарность с россиянином и готовность «действовать до конца» в расследовании случившегося с ним. По данным журналистов, ежедневно Меркель получает отчеты о состоянии Навального.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Россиянин впал в кому и несколько дней пролежал в городской больнице, после чего его перевезли в Берлин. Европейские токсикологи сделали анализы и заявили, что в крови и моче пациента обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Их же нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

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