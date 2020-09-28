Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о необходимости сотрудничества с Россией для достижения долгосрочного мира в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы Пятой Республики, у Франции и России общая география и прошлое. Макрон подчеркнул, что нельзя «жить так, словно Европа — далеко отстоящий от России остров». Он также отметил, что ради мира следует работать с Россией и стремиться к созданию архитектуры безопасности.

Ранее сообщалось о том, что разговор с российским президентом Владимиром Путиным о случившемся с Алексеем Навальным разозлил президента Франции. Издание Business Insider утверждает, что беседа серьезно подорвала и без того натянутые отношения между Москвой и Евросоюзом. Помимо этого, в ходе разговора якобы было задето самолюбие Макрона.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из «Шарите».