Тихановская попросила Макрона привлечь Путина к посредничеству в Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью AFP попросила французского лидера Эммануэля Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в республике и привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

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«Макрон — один из сильнейших лидеров в Европе и в мире, поэтому он был бы, по крайней мере, одним из этих посредников. Может быть, он сможет повлиять на Путина, чтобы он участвовал в этом посредничестве», — отметила Тихановская.

Ранее Макрон выразил восхищение участниками акций протестов в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно покинуть свой пост. В ответ Лукашенко посоветовал французскому лидеру «как опытный политик — незрелому» заняться внутренними делами своей страны.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже 50 дней.