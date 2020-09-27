Лукашенко дал совет Макрону в ответ на предложение уйти в отставку

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, предложившему ему уйти с поста президента. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Глава государства напомнил политику о том, что в его стране уже не первый год продолжаются массовые протесты «желтых жилетов» против социальных реформ правительства, а также начались волнения мусульманского населения в Марселе и Лионе и сторонников движения Black Lives Matter (BLM, «Черные жизни важны»). «Сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад», — говорится в заявлении пресс-службы.

В связи с этим Лукашенко снова предлагает себя Макрону в качестве посредника в процессе передачи власти его противникам. Кроме того, президент Белоруссии дал французскому лидеру совет «как опытный политик — незрелому» заняться внутренними делами своего государства и не уделять слишком много внимания одному из бывших соперников Лукашенко.

«С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома», — подчеркнули в пресс-службе, намекая на поддержку бывшей участницы белорусских выборов Светланы Тихановской в Париже.

Ранее Макрон заявил, что Лукашенко должен добровольно уйти с поста президента и выразил восхищение белорусскими протестующими, особенно женщинами. Протесты в Белоруссии продолжаются седьмую неделю подряд и вспыхнули с новой силой после того, как действующий президент Александр Лукашенко тайно провел собственную инаугурацию. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных. После этого спецсредства для подавления выступлений долго не применялись. ОМОН вернулся к этой практике в последнюю неделю.