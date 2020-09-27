Макрон высказался за добровольный уход Лукашенко с поста

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche высказался за добровольный уход с поста белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон.

При этом французский президент выразил восхищение белорусскими гражданами, принимающими участие в протестах, риском, на который они идут, «стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию». Особого уважения, по его мнению, заслуживают участвующие в протестах женщины.

Ранее 27 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что «после неудачной попытки навязать цветную революцию» Минск испытывает «внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя» республики. Он обвинил ряд соседних государств в попытке ввергнуть Белоруссию в хаос и отбросить ее назад в развитии.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.