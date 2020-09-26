В Минске начались задержания участниц «Женского марша»

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участниц «Женского марша», который проходит в центре Минска. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

После единичных задержаний на улице Веры Хоружей в акции участвует группа из примерно сотни женщин. Сейчас колонна идет по проспекту Независимости в сторону площади Победы.

Силовики выхватывают людей из толпы и уводят в автобусы. Никто из задержанных не сопротивляется. В автозаке оказалась и 73-летняя Нина Багинская, ставшая одним из символов протеста. Вскоре ее отпустили, забрав у нее флаг.

В воскресенье, 27 сентября, оппозиция планирует провести акцию народной инаугурации бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Политик поддержала инициативу и поблагодарила белорусов за оказанное доверие. «Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Белоруссию. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И как следствие — официальной, законной инаугурации», — сказала Тихановская.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.