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Украина встала на сторону белорусского народа против Лукашенко

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Белоруссии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом передает «Укринформ».

«После того, как произошла эта "инаугурация", я сделал соответствующий комментарий. Министр иностранных дел когда говорит, то неважно, где он это говорит, — или в эфире, или в Twitter, или на сайте МИД, — это является официальной позицией украинского государства», — пояснил Кулеба свою запись в социальной сети.

Он отметил, что хотя у Украины с Белоруссией тысячи километров общей границы, укрепление сотрудничества соседней страны с Россией заставила руководство встать на сторону оппозиции, выступающей против Лукашенко: «Мы считаем, что если государство должно выбирать между поддержкой власти, которая недружелюбно ведет себя в Украине и системно нарушает права человека в своей стране, и действительно дружественным к нам белорусским народом, мы должны быть на стороне народа. И Украина очень четко это артикулировала — мы на стороне белорусского народа. Мы осознаем риски, но есть моменты, когда нужно проявлять принципы».

Ранее 26 сентября Кулеба заявил, что Украина видит «зашкаливающие» риски в укреплении отношений Белоруссии и России. «Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. Это означает конфронтацию», — сказал дипломат.

Лукашенко вступил в должность 23 сентября. Власти до последнего скрывали дату церемонии, телеканалы не транслировали ее. Украина назвала Лукашенко нелегитимным президентом. В ответ Белоруссия обвинила власти соседней страны в несамостоятельности и желании угодить модным трендам.

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