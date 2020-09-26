Украина встала на сторону белорусского народа против Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Белоруссии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом передает «Укринформ».

«После того, как произошла эта "инаугурация", я сделал соответствующий комментарий. Министр иностранных дел когда говорит, то неважно, где он это говорит, — или в эфире, или в Twitter, или на сайте МИД, — это является официальной позицией украинского государства», — пояснил Кулеба свою запись в социальной сети.

Он отметил, что хотя у Украины с Белоруссией тысячи километров общей границы, укрепление сотрудничества соседней страны с Россией заставила руководство встать на сторону оппозиции, выступающей против Лукашенко: «Мы считаем, что если государство должно выбирать между поддержкой власти, которая недружелюбно ведет себя в Украине и системно нарушает права человека в своей стране, и действительно дружественным к нам белорусским народом, мы должны быть на стороне народа. И Украина очень четко это артикулировала — мы на стороне белорусского народа. Мы осознаем риски, но есть моменты, когда нужно проявлять принципы».

Ранее 26 сентября Кулеба заявил, что Украина видит «зашкаливающие» риски в укреплении отношений Белоруссии и России. «Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. Это означает конфронтацию», — сказал дипломат.

Лукашенко вступил в должность 23 сентября. Власти до последнего скрывали дату церемонии, телеканалы не транслировали ее. Украина назвала Лукашенко нелегитимным президентом. В ответ Белоруссия обвинила власти соседней страны в несамостоятельности и желании угодить модным трендам.