Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна увидела для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», опубликованной на YouTube.

Кулеба констатировал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал свой выбор. «Он выбрал Россию, а это означает, что (...) мы взвешиваем все риски, которые несет укрепление позиций России в Белоруссии для Украины», — заявил он.

По мнению украинского политика, выбор белорусского лидера в сторону России означает, что видимые Киеву риски зашкаливают. Он также выразил сожаление, что Лукашенко отказался от международного посредничества для того, чтобы урегулировать политический кризис в стране.

Ранее Кулеба заявил, что инаугурация не делает Лукашенко легитимным президентом. Минск в ответ обвинил Киев в несамостоятельности и желании угодить модным трендам.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату. По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами голосования.