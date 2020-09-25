На Украине призвали ввести санкции против Лукашенко

Украинская партия «Голос» потребовала от властей ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения. Об этом сообщается на сайте политсилы.

Лукашенко решил окончательно встать на путь диктатуры, его сближение с российским лидером Владимиром Путиным несет прямые военные риски для Украины, заявила председатель партии Кира Рудык.

Заявлений о непризнании президентских выборов в Белоруссии уже недостаточно. Нужно ввести санкции против Лукашенко и его «марионеток», ответственных за фальсификацию выборов и массовое нарушение прав человека, призвала она.

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«Только международное давление может остановить диктатора, который ради сохранения власти готов отдать собственную страну Путину. Иначе под контролем России может оказаться более тысячи километров украино-белорусской границы», — заявила Рудык.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются седьмую неделю.

23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко. Власти до последнего скрывали ее дату, церемонию не транслировали телеканалы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация не делает Лукашенко легитимным президентом. Минск в ответ обвинил Киев в несамостоятельности и желании угодить модным трендам.