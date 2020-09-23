МИД Украины прокомментировал инаугурацию Лукашенко

МИД Украины прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что инаугурация Лукашенко не делает его легитимным президентом.

Министр опубликовал две записи: на украинском и английском языках. Он подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, а также всегда поддерживала белорусский народ.

«Учитывая ход избирательной кампании в Белоруссии и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — написал Кулеба.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Репрессиями нас не запугать» Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?

Ранее США отказались считать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Представитель госдепартамента заявил, что выборы 9 августа «не были ни свободными, ни честными».

Словакия первой из стран Евросоюза отказалась считать Лукашенко легитимным президентом республики. Также представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату.

Лукашенко произнес текст президентской присяги на белорусском языке, а затем выступил с речью на русском. Он назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами голосования.