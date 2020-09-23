США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом

США отказались считать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Об этом заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — рассказал собеседник, комментируя состоявшуюся инаугурацию Лукашенко.

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23 сентября Словакия первой из стран Евросоюза отказалась считать Лукашенко легитимным президентом республики. Также представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату.

Лукашенко произнес текст президентской присяги на белорусском языке, а затем выступил с речью на русском. Он назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами голосования.