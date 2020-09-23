Германия оценила инаугурацию Лукашенко и отказала ему в легитимности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который 23 сентября провел тайную инаугурацию, не может рассчитывать на демократическую легитимность. Об этом заявил представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.
Оценивая прошедшую ранее в Минске церемонию, Зайберт отметил секретность и проведение ее без участия публики. «После сегодняшней церемонии [Лукашенко] не может претендовать на демократическую легитимность», — сказал представитель немецкого правительства.
Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Лукашенко. Линкявичюс заявил, что и выборы, и инаугурация были фальшивыми. До этого с подобным заявлением об отказе Лукашенко в легитимности выступил и представитель Словакии.
Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске ранее 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату.
Лукашенко произнес текст президентской присяги на белорусском языке, а затем выступил с речью на русском. Он назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы.
По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами голосования.