Страна Евросоюза впервые отказалась считать Лукашенко легитимным президентом

Словакия первой из стран Евросоюза отказалась считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, передает РИА Новости.

«Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной», — сказал глава внешнеполитического ведомства Словакии. Корчок добавил, что его страна поддерживает народ Белоруссии.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также отказал Лукашенко в легитимности. Он подчеркнул, что в объединении считают, что президентские выборы, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы. Говоря о Лукашенко, дипломат сначала ошибся и назвал Украину вместо Белоруссии. Борреля быстро поправили, и он извинился.

В Кремле, в свою очередь, Александра Лукашенко признают легитимным президентом Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жесткие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

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