Пескова спросили о планах Кремля на случай потери власти Лукашенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, есть ли у России план на случай, если президент Белоруссии Александр Лукашенко потеряет власть. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 15 сентября.

«В такие эвентуальные рассуждения я сейчас не вторгался бы», — сказал он.

Накануне в резиденции «Бочаров ручей» президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой. Переговоры проходили в формате один на один. В ходе встречи российский лидер заявил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США. Кроме того, лидеры двух стран договорились снять резерв силовиков, созданный Россией для помощи Белоруссии.

После состоявшихся переговоров Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле Александра Лукашенко признают легитимным президентом. Также он добавил, что в России «ценят и любят» всех граждан Белоруссии, вне зависимости от того, поддерживают они Лукашенко или нет.

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