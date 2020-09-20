Песков охарактеризовал диалог Путина и Лукашенко

Диалог президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко можно охарактеризовать как доверительный и крайне предметный. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он пояснил, что оба лидера разбираются в деталях двусторонних отношений и «имеют давнюю историю своего диалога». «Поэтому детали [встречи Путина и Лукашенко] все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне», — добавил Песков.

Последние переговоры Путина и Лукашенко состоялись 14 августа в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. В ходе встречи российский лидер заявил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США. Кроме того, главы двух государств договорились снять резерв силовиков, созданный Россией для помощи Белоруссии.

После состоявшихся переговоров Песков заявил, что в Кремле Лукашенко признают легитимным президентом. Также он добавил, что в России «ценят и любят» всех граждан Белоруссии, вне зависимости от того, поддерживают они Лукашенко или нет.

Встреча Путина и Лукашенко проходила на фоне протестов в Белоруссии, которые продолжаются после президентских выборов в республике. Демонстранты выражают несогласие с официальными результатами голосования и требуют отставки Лукашенко.