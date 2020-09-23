Литва назвала фарсом инаугурацию Лукашенко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась в среду, 23 сентября. Об это дипломат написал на своей странице в Twitter.

Линкявичюс заявил, что и выборы, и инаугурация были фальшивыми. «Бывший президент Белоруссии не становится менее бывшим», — отметил глава МИД.

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Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату.

Лукашенко произнес текст президентской присяги на белорусском языке, а затем выступил с речью на русском. Он назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы. «Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», — заявил белорусский лидер.

В Координационном совете белорусской оппозиции сравнили инаугурацию с воровской сходкой для коронации. Возле Дворца независимости уже начались задержания.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Литва активно поддерживает их. Вильнюс ввел санкции против белорусских чиновников, сейм республики признал президентом Белоруссии оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.