Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность. Об этом сообщает БЕЛТА в среду, 23 сентября.

Церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению. На нее были приглашены несколько сотен человек, по данным журналистов, это были как высшие должностные лица государства, так и руководители местных органов власти, а также представители государственных СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Текст президентской присяги Лукашенко произнес на белорусском языке, а затем произнес речь на русском. Он назвал инаугурацию днем общей победы с собравшимися и отметил «стойкость, мужество и монолитность» государственных служащих.

Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Александр Лукашенко речь на церемонии инаугурации

Дата проведения инаугурации долгое время оставалась неясной

Согласно белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна пройти в течение двух месяцев после выборов, которые состоялись 9 августа. В итоге Лукашенко уложился в этот срок.

Представители власти до самого начала церемонии отказывались называть возможную дату ее проведения. Отмечается, что на инаугурации присутствовала глава ЦИК Лидия Ермошина, хотя ранее 23 сентября в ведомстве, ответственном за назначение даты проведения мероприятия, заявили РИА Новости, что ничего не слышали о готовящейся церемонии.

Ранее 23 сентября, непосредственно перед мероприятием, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала слухи, что инаугурация может пройти 29 сентября. Она заявила, что день еще не выбран.

Однако жители столицы Белоруссии стали массово сообщать о перекрытиях центральных улиц Минска и сбора большого количества людей в костюмах, которых привезли туда на микроавтобусах.

После окончания церемонии расходившиеся с нее участники отказались рассказать журналистам, когда они узнали о дате приведения Лукашенко к присяге.

В оппозиции остро отреагировали на характер церемонии

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко назвал ситуацию «беспрецедентной», сравнив ее с «коронацией очередного вора в законе».

Оппозиционер назвал Лукашенко президентом «исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников». Латушко считает, что он не покинул свой пост по причине «дьявольской жажды власти и параноидального страха». По его мнению, характер церемонии окончательно поставил крест на легитимности Лукашенко в глазах граждан Белоруссии и мирового сообщества.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Согласно данным ЦИК, на выборах 2020 года его поддержало 80 процентов избирателей. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются второй месяц. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства стран Запада. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Кроме того, он считает, что ОМОН действовал корректно, а жертвами издевательств стали агрессивные маргиналы.