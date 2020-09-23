В Белоруссии отказались назвать дату инаугурации Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату его инаугурации, заявив, что сделает это «ближе ко времени» церемонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Так она прокомментировала предположения в сети о том, что церемония может пройти 29 сентября.

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На фоне нерешенного вопроса о дате инаугурации у резиденции Лукашенко начали собираться неизвестные люди в костюмах, которых привезли туда на микроавтобусах. Меры безопасности усилены, дорога к резиденции перекрыта, пропускают только такие микроавтобусы и общественный транспорт.

Согласно белорусскому законодательству, избранный президент должен в течение двух месяцев со дня выборов пройти инаугурацию.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.