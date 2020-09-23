Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Строящим «Северный поток-2» судам отказали в страховке
Газзаев назвал зарплаты футболистов оправданными и обратил внимание на олигархов
Шесть российских заключенных вырыли подкоп и сбежали из колонии
Раскрыта причина исчезновения московской школьницы с предсмертной запиской
Арестован один из руководителей «Церкви последнего завета»
Россиянка сняла на видео «шоу» дельфинов в Черном море в Крыму
Россияне решили сами копить на пенсии
Мужчина смотрел старый телевизор и лишил интернета целую деревню
Швеция одумалась и приготовилась ввести карантин
Новости партнеров

Раскрыта причина выезда Тихановской за пределы Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-секретарь оппозиционного лидера Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала о том, почему бывшая кандидат в президенты выехала за пределы Белоруссии. Об этом она заявила в интервью YouTube-проекту «И Грянул Грэм».

По словам Красулиной, Тихановской пришлось уехать из страны после общения в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с представителями силовых структур. Пресс-секретарь утверждает, что оппозиционного лидера поставили перед выбором, либо выехать за пределы Белоруссии, либо ее дети будут расти сиротами. Красулина подчеркнула, что ей этого достаточно, чтобы понять действия Тихановской, и добавила, что ни в коем случае ее не осуждает.

Ранее Тихановская объяснила свое нежелание возвращаться в Белоруссию в ближайшее время. По словам политика, пока в Белоруссии она не чувствует себя в безопасности. Она также подчеркнула, что если бы у нее была возможность жить в Белоруссии, не опасаясь уголовного преследования, она бы осталась в стране и «ни на минуту не задумалась».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тихановская призвала белорусских силовиков уходить со службы
Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию
Тихановская пообещала Лукашенко личную безопасность и «даже больше»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0118 сентября
Акция в Вильнюсе у посольства Белоруссии против итогов президентских выборов

Выстрел в ногу

Две страны Евросоюза решили поддержать белорусскую оппозицию. Чем они рискуют в борьбе с Лукашенко?
06:04Сегодня

Лукашенко запретил ввоз любых польских товаров

20:4022 сентября

Министр обороны Украины пожаловался представителю ЕС на российские учения

19:5922 сентября

Украина рекомендовала России попросить о подаче воды в Крым

Бывший СССР00:0213 сентября

«Репрессиями нас не запугать»

Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
19:2322 сентября

Бывший генпрокурор Украины потребовал допросить Байдена и Порошенко

19:0522 сентября

В Киеве два человека выпали из окна больницы для пациентов с коронавирусом

18:3622 сентября

Белорусская монахиня извинилась за слова о «бесовских выкриках» протестующих

Бывший СССР00:01 9 сентября
Мария Колесникова

«Она женщина смелая»

Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
18:1322 сентября

Появилась новая версия убийства журналиста Павла Шеремета

17:3822 сентября

Белоруссия проигнорировала протест Украины по поводу обыска машины посла

16:5522 сентября

Российские военные «отразят агрессию» на Белоруссию

Россия
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь»
Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
«Вечная мерзлота — это наша фишка»
На развитие Дальнего Востока тратят миллиарды. Почему это так важно для России?
«Не хочу иметь ничего общего с этим государством»
Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой. Это его последнее интервью
Все материалы
Мир
Подозреваемая в попытке отравления Трампа заявила о своей невиновности
ООН призвали модернизировать до версии 4.0
Русский чай под зонтиком
 
Самолет вице-президента США столкнулся с птицами
Австрия заявила о провале распределения мигрантов в Евросоюзе
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
Илон Маск рассказал о проблемах Tesla
Российские банки рекордно вложились в золото
Экосистема решает
Что поможет Apple, Google и Amazon оставаться мировыми лидерами
По предложению Минфина Госдума одобрила резкое повышение акцизов на сигареты
UNITED STATES - CIRCA 1983: Apple computer Chrmn. Steve Jobs w. new LISA computer during press preview. (Photo by Ted Thai/The LIFE Picture Collection via Getty Images)«Мы хотели обогатить людей»
Стив Джобс заставил весь мир покупать iPhone. Но сейчас у Apple есть кое-что помощнее
Кремль ответил на призыв не повышать налоги
Мобильные продукты
О развитии услуг по доставке продуктов
Все материалы
Силовые структуры
Рассказавшего Путину о наркобизнесе полицейского осудили за разглашение гостайны
Россиянин прикинулся сотрудником ФСБ и заработал миллионы рублей
Человек особого назначения
Легенда советской разведки ликвидировал главного врага Сталина и не раз изменил ход мировой истории
ФСБ нашла в «Церкви последнего завета» Виссариона оружие и алкоголь
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Все материалы
Наука и техника
Определен новый ранний признак неизлечимой и смертельной болезни
Российские БТР и БМП защитили «кроватями»
F-16 лазером «уничтожил» ракету
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»
«Краснодар» забил семь голов и разгромил «Химки»
Евгения Медведева «Добро пожаловать назад»
Медведева была счастлива в Канаде. Почему она бросила все и вернулась к Тутберидзе?
Футболист умер от огнестрельного ранения в голову
В красной зоне
МЮ и «Сити» вступают в борьбу за титул, а «Ливерпуль» экзаменует «Челси» — главные интриги тура АПЛ
Новый Хабиб заключил пари с соперником
Анна Щербакова«Было волнительно, аж потряхивало»
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
Все материалы
Культура
За рулем сбившего трех человек Infiniti оказался певец Эллей
Дорого, сердито
Водка из горла, расстрел протеста и умирающая власть: фильм Кончаловского про резню в Новочеркасске
В Москве состоялась премьера мюзикла «День влюбленных»
Кадр из фильма «Темно-синий, почти черный»«Наш самый сексуальный орган — это мозг»
Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
Ким Кардашьян и Канье Уэст запланировали развод
«Политики генерируют чистый абсурд»
Режиссер «Смерти Сталина» возвращается с новым фильмом. Что он думает о власти и цензуре?
Названы худшие финалы сериалов в истории
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская телеведущая раскрыла секрет успешных отношений
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Ведущий Первого канала увидел детское шоу с голыми взрослыми и покинул студию
Дедушкин сосед
Умер легендарный ведущий «Русского лото». Его усы и «гуси-лебеди» запомнила вся Россия
Модератор YouTube лишилась сна после видео с жестокими убийствами и подала в суд
«Это разбойное нападение»
США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться. Почему им это удалось?
Популярный украинский блогер назвал предательством продажу футболок с Путиным
Все материалы
Ценности
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Раскрыт самый вредный завтрак
Раскрыт секрет идеальной квашеной капусты
«В смысле ты не пьешь водку?»
История россиянки, которая перебралась в Венецию и распробовала сладкую жизнь
Двойники принца Гарри и Меган Маркл лишились работы
157-килограммовая женщина похудела на 64 килограмма и раскрыла секрет успеха
Все материалы
Skoda займётся разработкой нового Volkswagen Passat
Как собирают самые популярные иномарки в России
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге отмечает 10-летие
Не оправдавший ожидания формульный болид Honda пустят с молотка
Самые маленькие автомобили в мире
Коробчонки на колесах, на фоне которых отечественная «Ока» покажется полноразмерной машиной
Представлен Geely Atlas с обновлённым дизайном
Самые зрелищные кадры московского дрифт-уикенда
Посмотрите, как едут боком те, кто действительно это умеет
Минпромторг озвучил прогноз по продажам автомобилей в России в 2020 году
Все материалы
Дом
В России резко подорожали дачи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
В США выставили на продажу квартиру с бесплатным «вечным» пивом
У бывшего министра обороны России нашли заброшенную дачу
Ретроград
Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?
Найдена самая маленькая квартира России
Как у людей
Парк-домино, велосипедный рай и танцы над деревьями — как меняются города по всему миру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Все материалы