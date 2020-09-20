Тихановская объяснила нежелание возвращаться в Белоруссию

Бывший кандидат на пост президент Белоруссии Светлана Тихановская объяснила свое нежелание возвращаться в страну в ближайшее время. Об этом она рассказала в интервью РБК.

По словам политика, пока в Белоруссии она не чувствует себя в безопасности. «Для нас в нашей стране, к сожалению, был бы человек, а статья найдется, применимо на 100 процентов. Поэтому, даже если ты ни в чем себя виноватым не чувствуешь, тебе придумают любую статью, и многого для этого не нужно», — пояснила Тихановская.

Она также подчеркнула, что если бы у нее была возможность жить в Белоруссии, не опасаясь уголовного преследования, она бы осталась в стране и «ни на минуту не задумалась».

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. Она записала видеообращение, в котором заявила, что решение об отъезде приняла самостоятельно. В настоящее время Тихановская находится в Литве.

При этом ее муж, блогер Сергей Тихановский, с мая находится в СИЗО. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов.