Собчак опубликовала совместное фото с мужем Тихановской

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале совместное фото с белорусским блогером, автором проекта «Страна для жизни» Сергеем Тихановским, который баллотировался в кандидаты на пост президента республики. Вскоре после ареста в мае от оппозиции выступила его супруга Светлана Тихановская.

По словам Собчак, снимок с мужем Тихановской был сделан в 2016 году в Израиле. «Подошел прохожий, попросил сфотографироваться — почему бы и нет», — пояснила ситуацию ведущая.

Также она заметила, что снимок уже начал появляться в соцсетях, и некоторые пользователи стали «выстраивать конспирологические теории», будто Собчак связана с протестами в Белоруссии. «Кто ж знал тогда))», — резюмировала Собчак (пунктуация и орфография автора сохранены).

Ранее Собчак назвала ошибку Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, переизбран на шестой президентский срок. Она отметила, что выбранный им способ подавления протестов в стране делает очевидным то, что его не поддерживают сограждане.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, получила 10 процентов голосов, а Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. Сейчас Тихановская находится в Литве.

Ее муж, блогер Сергей Тихановский, находится в СИЗО с мая. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов. В Белоруссии вторую неделю продолжаются массовые протесты с требованием провести новые и честные выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.