Тихановская призвала белорусских силовиков уходить со службы

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к силовикам республики и призвала их быть вместе с протестующим народом. Ее слова опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

Тихановская выразила уверенность, что в стране вскоре «уйдут в прошлое практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов».

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Она пообещала, что в случае победы оппозиции все уволенные с госслужбы по политическим мотивам будут на ней восстановлены. Также она призвала их уходить со службы. «Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Иногда по-настоящему офицерский поступок — это перестать на время быть офицером», — написала Тихановская.

По всей Белоруссии седьмую неделю проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов президента. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят западные страны.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.