Тихановская пригрозила задерживающим женщин силовикам деанонимизацией

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, которые были задержаны в ходе прошедшего в Минске марша. Такое обращение она опубликовала в своем Telegram-канале «Пул первой».

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По словам Тихановской, в ходе акции в столице Белоруссии были задержаны более 240 жительниц страны, в том числе девочки 2004 года рождения. При этом силовики, осуществлявшие задержания, не имели опознавательных знаков и действовали грубо.

«Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы», — пригрозила политик.

Ранее сообщалось, что женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки Нины Багинской. В итоге женщину высадили из автозака возле Советского РУВД.

Женский марш начался днем 19 сентября у Комаровского рынка в Минске. По данным ТАСС, организаторы шествия призвали участников приходить в яркой одежде и с яркими плакатами. Также уточняется, что белорусские силовики задержали уже более 100 человек.

Первая женская акция солидарности прошла в Белоруссии 12 августа на фоне жестоких разгонов митингов и многочисленных сообщений об издевательствах над заключенными. Позже действующий президент Александр Лукашенко заявил, что большинство этих случаев, попавших в прессу, являются фейками, а жертвы издевательств были пьяными и обкуренными и агрессивно вели себя с охраной. Протесты в Белоруссии продолжаются второй месяц.