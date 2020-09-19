Традиционный женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки Нины Багинской. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.

Момент задержания Багинской попал на видео, которое опубликовал канал. На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа ведут женщину, а затем заталкивают женщину в автозак. При этом активистка спрашивает, где ее стяг.

После этого к автозаку ведут других задержанных женщин.

Позже стало известно, что Багинскую высадили из машины возле Советского РУВД.

Женский марш начался днем 19 сентября у Комаровского рынка в Минске. По данным ТАСС, организаторы шествия призвали участников приходить в яркой одежде и с яркими плакатами. Также уточняется, что белорусские силовики задержали уже более 100 человек.

Первая женская акция солидарности прошла в Белоруссии 12 августа на фоне жестоких разгонов митингов и многочисленных сообщений об издевательствах над заключенными. Позже действующий президент Александр Лукашенко заявил, что большинство этих случаев, попавших в прессу, являются фейками, а жертвы издевательств были пьяными и обкуренными и агрессивно вели себя с охраной. Всего протесты в Белоруссии продолжаются второй месяц.