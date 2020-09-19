В Минске сожгли машину сотрудника государственного СМИ

В Минске неизвестные сожгли легковой автомобиль, который принадлежит редактору государственного издания «СБ.Беларусь сегодня». Об этом сообщил «Интерфакс» 18 сентября.

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Инцидент произошел вечером 14 сентября. О случившемся рассказал сам сотрудник СМИ, в одной из групп Facebook. «К вопросу о белых и пушистых "мирных протестующих". За то, что я имею гражданскую позицию, отличную от их точки зрения, сожгли мою машину», — написал Рудь.

По его словам, неизвестные опубликовали в социальных сетях фотографию автомобиля с номерами и указали адрес, где находится машина. «Когда уже хорошо стемнело, облили бензином и подожгли», — посетовал он.

Журналист отметил, что злоумышленники добились двух вещей: теперь его дочь не может спать по ночам, а он окончательно убедился, что «никаких мирных протестующих нет и в помине».

После прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии журналисты начали активно уходить из гостелеканалов и радиостанций на фоне массовых протестов граждан. Некоторые писали о своем уходе в соцсетях и обращаются к коллегам.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.