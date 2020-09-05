Белорусские телеведущие рассказали о последствиях участия в протестах

Два популярных в Белоруссии телеведущих — Дмитрий Кохно и Денис Дудинский — рассказали о последствиях своего участия в протестах. Об этом сообщает ОНТ.

Дудинский призвал местных жителей не совершать противозаконных действий. «На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия, о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете», — заявил он.

По словам Кохно, он убедился, что его «любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия» обернулось административным арестом.

Вскоре после начала акций протеста из-за официальных итогов президентских выборов в Белоруссии и появления множества сообщений о насилии со стороны силовиков республики, белорусские журналисты начали активно уходить с гостелеканалов и радиостанций. Среди уволившихся — журналисты «Беларусь 1», АТН, СТВ, ОНТ и Первого канала белорусского радио. Некоторые писали о своем уходе в соцсетях и обращались к коллегам.

Часть из них стала участвовать в забастовках в поддержку митингующих. Так поступили и сотрудники Белтелерадиокомпании, в которую входит гостелеканал «Беларусь 1». В результате в эфире телеканала стали показывать записанные ранее передачи. Некоторое время в студии показывали пустой диван, без ведущих. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что позвал на работу на госканалы и в президентский пул российских журналистов.