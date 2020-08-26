Белорусский тележурналист поддержал протесты и озадачил ведущих Первого канала

Бывший ведущий белорусского госканала ОНТ Дмитрий Кохно выступил в эфире передачи Первого канала «Время покажет». В общении с ведущими Артемом Шейниным и Анатолием Кузичевым он объяснил, почему поддерживает акции протеста в республике, чем озадачил российских коллег. Фрагмент опубликован в Telegram-канале «Чай з малинавым варэннем».

По словам тележурналиста, он принимал участие в одной из акций в столице Белоруссии. «Я был на площади в воскресенье лично», — отметил ведущий. Шейнин и Кузичев посчитали, что белорус, вероятно, принял участие в акции, так как «посмотрел фотки в прессе с чрезмерным насилием со стороны ОМОНа». При этом Кохно подчеркнул, что лично знает нескольких людей, которых задерживали и избивали силовики.

«Беларусь — маленькая страна. Все знают людей, которых били и пытали. И этих людей тысячи. В моем городе каждый обладает таким знакомым», — рассказал ведущий. Кохно пояснил, что 13 лет работал на государственных каналах и еще два месяца назад вел главные проекты, но последние события в стране изменили его отношение к власти.

Шейнин указал на то, что на митингах первоначально не было насилия со стороны силовиков. «Чтобы минский ОМОН подходил на улице и просто так начинает месить, это не про Минск. Значит, что-то произошло до этого насилия», — посчитал российский ведущий. Кузичев заметил, что на акциях находятся провокаторы, которые могут навредить людям.

Кохно ответил, что белорусы выходят на принципиально мирные митинги и даже дорогу переходят только на зеленый свет. «Моя оппозиционность случилась только из-за того, что я оказался против насилия», — заметил он. По его словам, требования митингующих касаются двух пунктов: расследования всех случаев насилия со стороны силовиков и проведения честных президентских выборов.

Журналист рассказал, что через спутниковые карты посчитал, как количество участников акции 23 августа в центре Минска можно оценить на примере центра Москвы: «от памятника Пушкину вся Тверская улица до Манежной площади и вся Манежная площадь». Ведущий подчеркнул, что в Минске при этом в шесть раз меньше жителей, чем в столице России.

Кохно также подшутил над обстановкой в студии шоу Первого канала. «Знаете, думал страсти кипят у нас в стране. Но последние пять минут слушаю вашу программу и понимаю, что они кипят у вас гораздо сильнее», — заключил он.

Вскоре после начала акций протеста из-за официальных итогов президентских выборов в Белоруссии и появления множества сообщений о насилии со стороны силовиков республики, белорусские журналисты начали активно уходить с гостелеканалов и радиостанций. Среди уволившихся — журналисты «Беларусь 1», АТН, СТВ, ОНТ и Первого канала белорусского радио. Некоторые писали о своем уходе в соцсетях и обращались к коллегам.

Часть из них стала участвовать в забастовках в поддержку митингующих. Так поступили и сотрудники Белтелерадиокомпании, в которую входит гостелеканал «Беларусь 1». В результате в эфире телеканала стали показывать записанные ранее передачи. Некоторое время в студии показывали пустой диван, без ведущих. Позже Лукашенко рассказал, что позвал на работу на госканалы и в президентский пул российских журналистов.