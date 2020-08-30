В Минске начались задержания протестующих

В Минске, где проходит большая протестная акция под названием «Марш мира и независимости», начались первые задержания. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

О задержанных в районе площади Независимости также сообщает ТАСС. Отмечается, что выход на площадь перекрыт, сотрудники ОМОН разбивают колонны протестующих на сектора.

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Ранее сообщалось, что утром 30 августа в центр Минска начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки.

Кроме того, в районе площади Независимости были замечены водометы и заградительная техника.

Накануне, 29 августа, в Минске и других городах Белоруссии прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия проводятся с 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецтехники.

Всего Белоруссия протестует уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.