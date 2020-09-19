Участницы женского марша в Минске отбили мотоциклиста у силовиков

Участницы очередного женского марша, который проходит в Минске в субботу, 19 сентября, отбили у силовиков мотоциклиста, которого те пытались задержать. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отмечает агентство, несколько мотоциклистов проезжали мимо колонны митингующих и сигналили им в знак поддержки. На стоянке у бизнес-центра «Европа» одного из байкеров попытались задержать правоохранители в штатском. В результате завязалась потасовка, однако протестующим удалось отбить мотоциклиста.

Позже в конфликт вмешались бойцы внутренних войск Белоруссии, которые оттеснили участниц марша.

Ранее сообщалось, что женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки Нины Багинской. В итоге женщину высадили из автозака возле Советского РУВД.

Женский марш начался днем 19 сентября у Комаровского рынка в Минске. По данным ТАСС, организаторы шествия призвали участников приходить в яркой одежде и с яркими плакатами. Также уточняется, что белорусские силовики задержали уже более 100 человек.

Первая женская акция солидарности прошла в Белоруссии 12 августа на фоне жестоких разгонов митингов и многочисленных сообщений об издевательствах над заключенными. Позже действующий президент Александр Лукашенко заявил, что большинство этих случаев, попавших в прессу, являются фейками, а жертвы издевательств были пьяными и обкуренными и агрессивно вели себя с охраной. Протесты в Белоруссии продолжаются второй месяц.