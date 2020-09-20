Сотрудники Белорусского Красного Креста вышли дежурить на улицы Минска

На улицах Минска, где на акцию протеста вышли десятки тысяч человек, стали дежурить сотрудники Белорусского Красного Креста. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ТАСС.

Они работают на добровольных началах.

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На митингах, которые проходят в ряде городов Белоруссии, задержаны по меньшей мере 58 человек. Из них 27 — в Минске.

20 сентября в столице Белоруссии проходит акция протеста под названием «Марш солидарности». В ее преддверии в город стянули спецтехнику, а к резиденции президента Александра Лукашенко пригнали водометы и грузовые машины с силовиками. Также в белорусской столице закрыли несколько станций метро и снизили скорость интернета.

Сообщалось, что сотрудники силовых структур жестко задерживают митингующих. В Гомеле столкновение участников акции с бойцами ОМОН попало на видео. Вооруженные дубинками силовики затаскивали людей в автозаки. Некоторым удавалось прорвать оцепление и отбить задержанных у ОМОН. В Бресте протестующим в лицо распылили перцовый баллончик.

Массовые акции протеста и столкновения с силовиками проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Митингующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят западные страны.