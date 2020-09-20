Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео

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В Гомеле на видео попало подавление акции протеста сотрудниками ОМОН. Запись столкновения в воскресенье, 20 сентября, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как толпу митингующих разгоняют десятки бойцов ОМОН. Вооруженные дубинками, они затаскивают людей в автозаки. Некоторым удается прорвать оцепление и отбить задержанных у силовиков.

Также сообщается о задержании протестующих в Минске, Гродно и Бресте.

Акция протеста под названием «Марш справедливости» началась в белорусской столице днем 20 сентября. В город стянули спецтехнику. К резиденции президента Александра Лукашенко подъехали водометы и грузовые машины с силовиками. Закрыты шесть станций метро в центре Минска. По требованию госорганов снижена скорость интернета.

По всей Белоруссии шестую неделю проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов президента. Акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят западные страны.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.