В Минске начались задержания протестующих

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске

В Минске в воскресенье, 20 сентября, начались задержания участников акции протеста. Об этом сообщает Tut.by.

Задержаны несколько человек на улице Немига и протестующий с флагом возле Дворца спорта. Также сообщается о задержании двоих демонстрантов в Могилеве.

Акция протеста под названием «Марш справедливости» началась в белорусской столице днем 20 сентября. В город стянули спецтехнику. К резиденции президента Александра Лукашенко подъехали водометы и грузовые машины с силовиками. Закрыты шесть станций метро в центре Минска.

Кроме того, на крыше резиденции Лукашенко заметили троих снайперов. Как утверждает Telegram-канал «Военный обозреватель», это сотрудники Службы безопасности президента.

По всей Белоруссии шестую неделю проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов президента. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят западные страны.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.