К резиденции Лукашенко подъехала бронированная техника и водометы

В Минске в преддверии акции протеста к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко подъехала бронированная техника, водометы и грузовые автомобили с силовиками. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ТАСС.

У Дворца независимости и выставочного центра БелЭкспо также разместили бронированные разведывательно-дозорные машины, грузовики для перевозки личного состава Внутренних войск и автобусы с бойцами ОМОН. Площадь Государственного флага оцепили сотрудники силовых структур с автоматами.

У стелы «Минск — город-герой» установлены заграждения из колючей проволоки.

Интернет в центре города стал работать с перебоями.

Ранее Лукашенко заявлял, что время митингов и баррикад в республике закончилось. «Необходимо продолжить созидание, движение вперед через разумные перемены и реформы, о которых мы говорим», — констатировал он.

Акция протеста под названием «Марш справедливости» запланирована на 14:00 в центральной части проспекта Независимости. Анонс опубликовал Telegram-канал NEXTA журналиста Степана Путило.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны семь тысяч человек, многие из которых заявили об избиениях в изоляторах.