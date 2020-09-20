В Белоруссии сообщили о 430 задержанных на прошедших протестах

Всего на акциях протеста, прошедших в Белоруссии в субботу, 19 сентября, было задержано 430 человек. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщило МВД республики, передает РИА Новости.

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По данным ведомства, основная доля задержанных пришлась на Минск — 415 человек. При этом 385 человек уже отпущены.

Как отмечает МВД Белоруссии, всего в стране 19 сентября состоялось 11 протестных акций, в которых приняли участие не более 900 человек.

В частности, в субботу в Минске прошел традиционный женский марш, который стартовал у Комаровского рынка. По данным ТАСС, организаторы шествия призывали участников приходить в яркой одежде и с яркими плакатами. Отмечалось, что акция началась с задержания 73-летней активистки Нины Багинской. В итоге женщину высадили из автозака возле Советского РУВД.

Первая женская акция солидарности прошла в Белоруссии 12 августа на фоне жестоких разгонов митингов и многочисленных сообщений об издевательствах над заключенными. Позже действующий президент Александр Лукашенко заявил, что большинство этих случаев, попавших в прессу, являются фейками, а жертвы издевательств были пьяными и обкуренными и агрессивно вели себя с охраной. Протесты в Белоруссии продолжаются второй месяц.