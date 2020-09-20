В Минск подогнали спецтехнику перед акцией протеста

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В Минск подогнали спецтехнику в преддверии акции протеста, запланированной на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщает Onliner.by.

В городе замечены военные грузовики и автозаки. Они ехали по Партизанскому проспекту и в районе проспекта Дзержинского.

В район площади Государственного флага и дворца Независимости прибыли грузовик внутренних войск и колонна милицейской спецтехники: четыре автомобиля «Заслон» для строительства укреплений, машины с колючей проволокой и водомет. Об этом сообщает РИА Новости. Видео с машиной внутренних войск опубликовано в Telegram-канале агентства.

Акцию протеста под названием «Марш справедливости» планируется начать в 14:00 в центральной части проспекта Независимости. Анонс опубликовал Telegram-канал NEXTA журналиста Степана Путило.

В Белоруссии шестую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Демонстранты требуют его отставки и проведения нового и честного голосования. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят США.