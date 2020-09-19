МВД Белоруссии отреагировало на утечку данных правоохранителей

Министерство внутренних дел Белоруссии отреагировало на утечку данных правоохранителей в интернет. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает РИА Новости.

Как заявила Чемоданова, правоохранительные органы обладают достаточными технологиями и средствами, чтобы привлечь к ответственности большинство виновных в утечке.

Данные более чем тысячи сотрудников силовых ведомств оказались в открытом доступе 19 сентября. В частности, были рассекречены фамилии, имена, отчества, даты рождения, города проживания, звания и должности сотрудников, а также подразделения, где они проходят службу.

Ранее бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить всех женщин, которые были задержаны в ходе прошедшего в Минске марша. Она подчеркнула, что белорусы готовы деанонимизировать выполняющих задержания силовиков.