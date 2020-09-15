Белоруссия допустила силовой ответ на прямые военные угрозы

Белоруссия допускает силовое реагирование на прямые военные угрозы в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил помощник министра обороны республики Олег Воинов в статье, опубликованной на сайте ведомства.

«В условиях внутренней нестабильности, содействия приграничных и иных стран дестабилизации обстановки в нашей стране меняется и отношение к внешним факторам», — отметил он. По словам Воинова, то, что раньше власти не считали угрозой, в нынешних условиях принимает «совсем другое значение».

«Более того, среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Белоруссии и возникновения вооруженного конфликта», — написал Воинов.

Он подчеркнул, что это становится актуальным на фоне высказываний некоторых польских военных экспертов о «возможном нарушении территориальной целостности государства путем отделения Гродненской области».

Ранее 15 сентября в Минобороны Белоруссии заявили о желании соседей оторвать страну от России, испортив отношения между двумя странами. В специальном заявлении говорится о работе Польши, Литвы и ЕС в целом, направленной на дестабилизацию обстановки в Белоруссии и смену действующей власти.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.