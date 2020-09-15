Российские десантники прибыли в Белоруссию

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли в Белоруссию для участия в совместных военных учениях «Славянское братство-2020». Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

Всего в маневрах будут задействованы до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники, заявили в ведомстве. После завершения учений российские десантники вернутся на родину.

В ходе маневров военнослужащие отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, подчеркнула белорусская сторона. Активная фаза пройдет в Брестской области с 21 по 23 сентября.

13 сентября в Минобороны России назвали цель военных маневров. Они являются контртеррористическими и не направлены против других стран, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно об отказе Сербии принять участие в учениях «Славянское братство-2020». По словам министра обороны страны Александра Вулина, Европейский союз потребовал, чтобы Белград отказался от маневров.

Учения «Славянское братство» пройдут на территории Белоруссии в шестой раз. После них белорусские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.