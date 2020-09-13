В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство»

Белорусско-российские военные учения «Славянское братство» являются контртеррористическими и не направлены против других стран. Так цель маневров объяснили в Минобороны России, передает ТАСС в воскресенье, 13 сентября.

Российско-белорусские маневры пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. В числе прочих в учениях примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Всего в них планируется задействовать 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. В частности, речь идет о боевых машинах БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка».

Военные прибудут на территорию республики с помощью железнодорожного транспорта.

Ранее стало известно об отказе Сербии принять участие в учениях «Славянское братство». По словам министра обороны страны Александра Вулина, Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от маневров.

Учения «Славянское братство» пройдут на территории Белоруссии в шестой раз. После них белорусские военные примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.