Белоруссия проведет с Россией военные учения «Славянское братство»

Россия и Белоруссия анонсировали проведение совместных военных учений «Славянское братство». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

Решение об их проведении было принято в ходе телефонного разговора между начальником Генштаба ВС Белоруссии Александром Вольфовичем и его российским коллегой Валерием Герасимовым.

Учения пройдут на территории Белоруссии в 2020 году. В них также примет участие Сербия. Кроме того, стороны договорились об участии Белоруссии в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут на территории России.

В декабре прошлого года Белоруссия выразила желание участвовать в военных учениях НАТО — пока в качестве наблюдателя. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском.