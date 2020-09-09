Сербия отказалась от «Славянского братства» после «страшного давления» Евросоюза

Сербия отказалась от участия в военных учениях «Славянское братство» с Россией и Белоруссией за день до их начала. Слова сербского министра обороны Александра Вулина приводит РИА Новости.

Отмечается, что Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от учений с Белоруссией. Глава Минобороны Сербии отметил, что его страна находится под страшным и незаслуженным давлением, которое не имеет смысла.

Сербия в итоге решила временно заморозить все военные учения с другими странами, включая «Славянское братство». «В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, Китаем, Евросоюзом», — сказал Вулин.

Учения «Славянское братство» пройдут на территории Белоруссии с 10 по 15 сентября. После них Белоруссия примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.

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