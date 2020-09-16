В Белоруссии заявили о десятках уголовных дел из-за угроз силовикам

МВД Белоруссии возбудило несколько десятков уголовных дел по факту угроз силовикам. Об этом сообщает БЕЛТА.

Начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин заявил журналистам, что всего возбуждено 43 таких дела.

21 человек уже привлечен по ним в качестве подозреваемых, им грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Еще 36 человек привлечены к административной ответственности.

Ранее в Брестской области Белоруссии возбудили уголовные дела за угрозы расправой депутатам. Как пояснили в ведомстве, в интернете появились призывы отозвать депутатов, после этого некоторые из них получили угрозы расправой, если не сложат свои полномочия. В сообщениях злоумышленники упоминали имена близких парламентариев.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения нового и честного голосования.