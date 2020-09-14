Сотрудник RT в Белоруссии пожаловался на угрозы

В сети появились призывы нападать на сотрудников RT в Белоруссии. На это в своем Telegram обратил внимание корреспондент телеканала Константин Придыбайло.

Он выложил несколько скриншотов публикаций, в которых предлагают громить транспорт журналистов, а также грозят физической расправой.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян во время интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко попыталась задать вопрос о задержаниях и избиениях, которым подверглись журналисты, в том числе российские, во время акций протеста в стране. Их разговор завершился предложением Лукашенко «перевернуть страницу», на что Симоньян «с удовольствием» согласилась.