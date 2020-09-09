Симоньян «с удовольствием» отказалась обсуждать с Лукашенко избиения журналистов

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время интервью с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко попыталась задать вопрос о задержаниях и избиениях, которым подверглись журналисты, в том числе российские, во время акций протеста в стране. Их разговор завершился предложением Лукашенко «перевернуть страницу», на что Симоньян «с удовольствием» согласилась.

Главред RT обратилась к политику, рассказав, что на митингах «досталось» в том числе и журналистам ее телеканала. «Моим сотрудникам, которые вообще-то не бунтуют и которые вообще-то против цветных революций. В массе своей. Потому что у нас, вы знаете, издание патриотическое, наши офис и люди работают соответствующе. Мы очень не любим эти штуки», — заметила Симоньян.

Она при этом не стала напрямую задавать Лукашенко вопрос о произошедшем, чтобы не заставлять его «оправдываться». «Почему оправдываться? Мне не в чем», — ответил он. Политик заявил, что ОМОН, работавший на акциях, не хватал специально людей «российского RT». «Кто там разбирался, ты же видела, что там творится», — уточнил Лукашенко.

Симоньян подчеркнула, что допускает возможность случайного задержания журналистов «в огне таких событий», но призвала собеседника разобраться в том, почему работников СМИ держали несколько суток в изоляторе, били и не кормили.

«Может, перевернем эту страницу?» — предложил Лукашенко и получил согласие от Симоньян. «С удовольствием. Я хотела вам это сказать, чтобы вы об этом знали», — обратилась она.

Лукашенко дал интервью представителями четырех российских СМИ во вторник, 8 сентября. Помимо Симоньян, в Минск приехали корреспондент Первого канала Антон Верницкий, ведущий «России 1» Евгений Рожков и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Многие жители республики не признали итогов голосования. С вечера 9 августа в стране начались массовые протесты. Для разгона митингующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Задержанных отвозили в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске. Граждане массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий.

О насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов сообщали и журналисты, работавшие на митингах. Связь с некоторыми российскими работниками СМИ была прервана на несколько дней, о их местонахождении долгое время не было известно, а их поиском занимались сотрудники посольства.