Симоньян анонсировала «клевое интервью» с Лукашенко

Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Взяли интервью у Лукашенко. Клевое. Ждите», — написала Симоньян. Она также опубликовала несколько фотографий, сделанных во время общения с белорусским политиком.

Российские журналисты пообщались с Лукашенко во вторник, 8 сентября. Помимо Симоньян, в Минск приехали корреспондент Первого канала Антон Верницкий, ведущий «России 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Белорусские СМИ обещали, что в беседе с российскими журналистами Лукашенко ответит «на самые острые вопросы».

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Многие жители республики не признали итогов голосования. С вечера 9 августа в Минске и других городах страны начались массовые протесты. Для разгона митингующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Также за дни протестов многие жители страны сообщали о проблемах с доступом в интернет.

Сотрудники государственных СМИ из-за происходящего стали увольняться, рабочие белорусских предприятий также поддержали оппозицию и организовали забастовки. Был создан Координационный совет оппозиции. Многие из членов новой организации уже задержаны силовыми структурами республики.

К выборам не были допущены основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который покинул страну, а также арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и популярный блогер Сергей Тихановский, который находится в СИЗО. Его супруга, Светлана, была допущена до выборов, став главным кандидатом от оппозиции республики.