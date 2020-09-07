Автор монолога «Ублюдок, мать твою» озвучил «разговор Варшавы и Берлина»

Автор монолога «Ублюдок, мать твою» из фильма «Кровь и бетон» Андрей Гаврилов озвучил «разговор Варшавы и Берлина», который, по утверждению президента Белоруссии Александра Лукашенко, перехватила местная разведка. Запись с дубляжом Гаврилова опубликовало издание «Подъем» в Telegram.

«Мы подготовили идеальный дубляж переговоров Ника и Майка», — говорится в подписи к видео. Гаврилов записал озвучку специально для издания.

Ранее белорусские власти передали ФСБ России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» о Навальном. Белоруссия также опубликовала в сети запись предполагаемого разговора представителей двух стран с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что собеседники общаются между собой на английском.

В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого он добавляет, что «идет война, а во время войны все средства хороши», и намекает, что отравления Навального не было.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».