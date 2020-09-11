Шевченко обратился к мужу Симоньян после унижающих белорусов шуток на НТВ

Журналист и публицист Максим Шевченко высказался о шутке ведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна про белорусов, участвующих в акциях протеста из-за итогов президентских выборов. В Twitter он прокомментировал скетч мужа главреда RT Маргариты Симоньян, назвав его пошлым.

Шевченко посмотрел фрагмент из юмористической передачи «Международная пилорама» на телеканале НТВ и обратился к режиссеру с вопросом. «Интересно, а про народные протесты в Армении Кеосаян снимет такой же унижающий протестующих пошлейший ролик?» — написал журналист.

Митинги в Армении проходили в апреле 2018 года. Причиной стало выдвижение бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра после проведения референдума о переводе высшей власти премьеру. В результате уличных выступлений он ушел в отставку, страну возглавил оппозиционный лидер Никол Пашинян.

В ролике из передачи Кеосаяна белорусских митингующих показали людьми с отсутствием политических идеалов и не имеющих четких причин для участия в акциях протеста. Так, актриса, изображавшая участницу протестов, рассказала, что вышла на митинги для того, чтобы обниматься с ОМОНовцами. Нарисованный на ее щеке бело-красно-белый флаг, символ протеста и государственный флаг в республике до 1996 года, «белоруска» назвала обозначением поддержки футбольного клуба «Спартак».

Позже актриса Екатерина Шмакова извинилась за то, что сыграла такую роль. Она подчеркнула, что испытывает стыд за свой поступок, и заметила, что ее «мораль была нарушена». По словам артистки, реплики были получены за три минуты до записи, однако она признала, что это ее не оправдывает.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и возглавил страну в шестой раз. Многие жители республики не признали итогов голосования и вышли на массовые протесты. В первые дни для разгона митингующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. В стране регулярно сообщают о задержаниях участников акций протеста.